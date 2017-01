Higuain posta una foto ritoccata, da radio punto zero arriva la parodia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Che le festività natalizie segnano per tutti un incremento calorico, è un dato di fatto ma c'è chi addirittura si modifica le foto per mostrarsi sempre "in forma". Da alcuni giorni circola in rete la foto del "Pipita" Gonzalo Higuain che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto fatto con l'amico di sempre in Argentina in una palestra. A primo impatto si nota una forma fisica smagliante dell'argentino, forse statuaria con addominali scolpiti ma, osservando bene, si può notare il "pezzotto". Un'autentica ritoccata (fatta male nrd) dove si evince chiaramente che il parquet della palestra è contorto ed a tal proposito non si sono fatti sfuggire la beffa fotografica quelli di "Ci Metto La Voce" il programma di intrattenimento comico in onda tutti i giorni su Radio Punto Zero tra le 16 e le 18 condotto da Mario Pelliccia e Mariano Della Morte. Sulle note di "Sweet home Chicago". dei Blues Brothers, arriva "Gonzà tiene 'a panza".

