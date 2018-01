Cronaca Secondigliano / Via Cassano

Nasconde le stecche di hashish nelle fioriere, se ne accorgono i poliziotti

Un 44enne napoletano spacciava stecchette di hashish in via del Cassano, a Secondigliano. In totale sequestrati 17 grammi di hashish e 150 euro. L'uomo è stato arrestato