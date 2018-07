Nascondeva in casa due chili tra hashish e marijuana: in arresto

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio un 44enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell'ordine. Durante perquisizione domiciliare, in un armadio nello scantinato, i militari hanno rinvenuto 14 panetti di hashish del peso complessivo di 1 chilo e 400 grammi, 4 involucri di marijuana del peso complessivo di 430 grammi, due bilancini elettronici, 685 euro in contante e un rotolo di cellophane per la realizzazione delle “palline”.

L’arrestato è stato tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.