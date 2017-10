Hashish nascosta sotto il letto: arrestato spacciatore ad Acerra

I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato ieri V.B., di Acerra, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo nascondeva sotto il letto 720 grammi di hashish, 1,5 grammi di cocaina in dosi riposte in bussolotti del tipo 'sorprese'. Trovati anche oltre 300 euro in contanti e un bilancino elettronico. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari: dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.