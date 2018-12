Panetti di hashish contrassegnati "Instagram": in manette spacciatore 35enne

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Scampia hanno arrestato S.C., 35enne, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione e vendita di sostanza stupefacente tipo hashish. Grazie all’operosità investigativa, supportata da strumentazioni elettroniche ,gli agenti sono riusciti a mettere a scacco il fiorente mercato dello spaccio messo in essere dal 35enne, a Scampia.

I poliziotti hanno rinvenuto, nascosti all’interno di una lavatrice e di un grosso vaso decorativo, adiacente all’abitazione dell'uomo, 6 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 600 grammi. Inoltre all’interno dell’abitazione è stato rinvenuta una lama di 17 cm e tutto l’occorrente per il taglio e il confezionamento delle dosi. Elemento che ha incuriosito i poliziotti è che sui panetti venivano riportati i nomi di “instagram” o “oscar”, utilizzati per differenziare la qualità della droga.

Il trentacinquenne è stato arrestato e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso il Carcere di Poggioreale.