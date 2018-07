Tenta di disfarsi della droga dal balcone, ma i poliziotti la stanno guardando

Questa mattina gli agenti della polizia di Stato del Commissariato San Carlo Arena hanno arrestato il pregiudicato M.F., 36enne napoletano, e la sua convivente, G.M.S., 31enne, perché trovati in possesso di ingente quantità di sostanza stupefacente. Poliziotti in abiti civili, in contatto radio con i colleghi in divisa, controllavano il balcone dell’abitazione della coppia mentre gli agenti tentavano di entrare in casa per un controllo. Quando i due si sono accorti della presenza della polizia, hanno tentennato ad aprire la porta e consentire l’ingresso nella casa agli uomini della Polizia. La donna, prima di aprire la porta, è uscita sul balcone, tenuto sotto osservazione dai poliziotti ed ha tentato di disfarsi di una busta di carta di colore arancione tentando di occultarla nel balcone vicino. Ma i poliziotti si sono fatti notare per cui la donna è rientrata riportandosi la busta arancione.

Vista l’ineluttabilità del controllo hanno aperto e sono stati così sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Nella camera da letto, all’interno del cassettone, è stata trovata la busta arancione già vista dai poliziotti nelle mani della donna, la quale conteneva 25 tavolette e 25 stecchette di sostanza solida marrone che analizzate nei laboratori della polizia scientifica sono risultate essere hashish per un peso

complessivo di gr. 2.500. E’ stato trovato anche un bilancino di precisione e, all’interno di un borsellino, sono stati trovati €1870.00 suddivisi in banconote di diverso taglio. Pertanto i conviventi sono stati condotti negli Uffici di Polizia per le incombenze di rito ed arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, associati presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale e presso la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli.