La proposta della Radiazza: "Hamsik testimonial del Litorale Domitio"

Il calciatore simbolo del Napoli come testimonial della rinascita di Castel Volturno. È questa la proposta avanzata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e di Gianni Simioli per Marek Hamsik. Il capitano del Napoli, che da tempo vive nella cittadina in provincia di Caserta dove si allena la squadra, potrebbe essere il volto del rilancio di tutto il litorale domizio come testimonial di una serie di iniziative. Il calciatore ha anche fatto parte del bagno di Natale per l'associazione “I love Pinetamare” e a lui hanno pensato i protagonisti de “La Radiazza” per provare a coinvolgere la cittadinanza.

Il capitano del Napoli sicuramente continuerà a vivere a Castel Volturno anche dopo aver smesso di giocare e potrebbe essere un simbolo positivo per tutta la zona. «Castel Volturno, ma anche Mondragone e tutto il litorale giuglianese, hanno bisogno di un rilancio che accompagni una rinascita che, in parte, è già stata avviata e un testimonial d’eccezione quale potrebbe essere il capitano del Napoli potrebbe aiutare e accelerare la rinascita» hanno proposto entrambi.