Ragazzina finita nella rete degli hacker: rubate foto, video e chat dalla sim

Sim clonata, foto e video rubate, chat copiate. E' quanto accaduto ad una ragazzina di 16 anni di Torre Annunziata, finita nella rete di hacker, che si impossessano dell’identità del titolare della scheda telefonica.

La giovane - come scrive Metropolis - è la prima vittima accertata, ma per gli investigatori non è l’unica.

Il fenomeno è venuto fuori nei gironi scorsi dopo la denuncia presentata ai Carabinieri della locale stazione dai genitori della 16enne, preoccupati per l’uso del materiale multimediale rubato alla figlia.