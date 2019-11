Guide turistiche abusive, la scoperta dei finanzieri

Tre guide turistiche abusive, tutte campane, sono state scoperte dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli.

La loro posizione è emersa nel corso di controlli in città, concentrati nelle zone di maggiore concentrazione di visitatori: via Duomo, via Toledo e i poli museali.

Le fiamme gialle hanno sia verificato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio della professione, sia l'eventuale rapporto di collaborazione con agenzie di viaggio.

I tre, completamente sprovvisti di abilitazione, davano informazioni a gruppi di turisti sulle bellezze architettoniche e paesaggistiche della città chiedendo una tariffa tra i 50 e i 100 euro per itinerari di circa 90 minuti. Nei loro confronti sono state contestate violazioni amministrative, e verranno fatti accertamenti fiscali per quantificare il denaro “in nero” guadagnato.

L'operazione, spiega la GdF, è rivolta alla “tutela del consumatore, delle guide turistiche regolarmente abilitate, nonché alla lotta all’evasione fiscale”.