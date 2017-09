Guidava ubriaco: 40enne denunciato dalla polizia

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Arenella hanno denunciato un 40enne napoletano. I poliziotti sono intervenuti in Viale Colli Aminei. Un barista aveva appena avvisato il 113 di un avventore che, dopo aver inveito sia contro i clienti che i passanti, si era poi messo alla guida di un motoveicolo.

Gli agenti lo hanno bloccato in via Cardarelli accertando che lo stesso non solo aveva un tasso alcolemico di 1.74g/l, ma che non era in possesso della patente che gli era stata revocata un anno fa. Il motociclo, inoltre, era sottoposto a sequestro amministrativo.