Guida senza patente, i poliziotti lo fermano: il giovane cerca di corromperli così

Quando gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno imposto l’Alt al conducente di un furgone Peugeot questi, sapendo di non essere in regola con quanto disposto dal codice stradale, ha cercato di corromperli. Il conducente, un 26enne di Mugnano di Napoli, dopo aver riferito agli agenti di essere in regola con i documenti, pur ammettendo di aver dimenticato a casa la patente, ha offerto ai poliziotti una banconota da 50 euro al fine di chiudere un occhio.

I poliziotti hanno accertato che quella non era la prima volta che il 26enne veniva sorpreso alla guida senza patente, pur svolgendo l’attività di autista per conto di una ditta casearia. Così facendo, il giovane non ha fatto altro che aggravare la sua posizione, perché è stato denunciato, in stato di libertà, oltre per la guida senza il prescritto titolo, anche per il reato di istigazione alla corruzione. La banconota è stata sequestrata dalla Polizia.