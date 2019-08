Drogato e ubriaco alla guida: salto di due metri con l'auto come in un film

Gli agenti della Unità operativa Fuorigrotta-Bagnoli, diretta dal Capitano Ciro Guadagnino, hanno bloccato a via Fabio Massimo un automobilista, 46enne napoletano, che poco prima al Parco San Paolo, lungo via Maria Bakunin, a folle velocità si era introdotto in uno stretto passaggio pedonale con una Lancia Y, mettendo a repentaglio la vita di numerosi pedoni che camminavano per lo shopping presso i negozi e un noto supermercato del luogo molto frequentati.

Nella sua folle corsa ha travolto alcuni motoveicoli in sosta e suppellettili, abbattuto una pesante ringhiera-balaustra di un condominio e dopo un salto di circa due metri si è dato alla fuga in direzione piazzale Tecchio. La tempestività delle volanti della Polizia Locale, allertate dal Centro Radio Comando, ha impedito che l'automobilista provocasse ulteriori danni bloccandone la corsa.

Allertati i sanitari del 118, gli agenti hanno provveduto ad accompagnare il guidatore con un'ambulanza presso l’ospedale San Paolo dove è stata accertata presenza di cocaina nel sangue ed un altissimo tasso alcolemico. L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per guida sotto l'effetto dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Gli è stata ritirata la patente di guida ed elevato verbale per invasione di area pedonale.