Guerriglia in piazza Principe Umberto, Cella: "Colpa del mercato degli stracci"

Guerriglia urbana in Piazza Principe Umberto. Ferito anche un uomo delle Forze dell'ordine. "Per fortuna prontemente é arrivata una autoambulanza; i feriti sono stati soccorsi dai medici del 118.Tutto causato dalla presenza dei Rom che ogni sera mettono su il "mercato degli stracci che sono ricavati dai contenitori della spazzatura" dichiara Enrico Cella.

"Basta con l'arroganza di queste persone che non hanno ancora capito che qui devono rispettare le regole per la libertà e il vivere civilmente. I residenti sono stanchi di subire minacce e soprusi. Non si dorme più e sarebbe normale che dopo una giornata di lavoro restare sereni in casa propria. La paura è tanta per i propri figli specialmente di sera al loro rientro a casa. Il sindaco "latita" e questo non fa bene ai residenti, titolari di esercizi commerciali e ricettive. Ci sentiamo abbandonati, ma per fortuna ci sono gli uomini delle Forze dell'ordine che ce la mettono tutta per proteggerci ma non basta", denuncia Cella.