Guerra Usa-Iran, l'assessore Galiero: "Nessuna chiamata alle armi a Napoli"

Sta circolando nelle ultime ore un avviso di un presunto ritorno alla leva militare nel comune di Napoli, che sta creando una "psicosi da guerra" sui social.

"L'avviso dei servizi demografici apparso in queste ore non è altro che il consueto avviso pubblicato da decenni in tutti i comuni Italiani, ogni 1 gennaio dell'anno. Tale avviso "semplicemente" notifica l'aggiornamento delle liste di leva in tutti i Comuni italiani, soprattutto per coloro che hanno raggiunto il 18esimo anno d'età. Non vi è quindi alcuna “chiamata alle armi” o ritorno al servizio di leva; tra l’altro Napoli è città di pace; le liste furono previste in occasione della sospensione del servizio militare obbligatorio di leva e quindi ritenute utili solo qualora si dovessero verificare condizioni particolarmente urgenti ed eccezionali tali da dover richiamare cittadini in età compresa tra i 18 e i 45 anni. Non stiamo in guerra. Ovviamente non c'è alcun nesso tra il consuetudinario avviso del 1 gennaio - che tutti i Comuni emanano - ed i fatti accaduti in questi giorni in Iran". Lo afferma in una nota l'assessore ai servizi demografici Rosaria Galiero.