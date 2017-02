Il treno si rompe e non può essere riparato: odissea per centinaia di passeggeri

Quasi quattro ore fermi sui binari, lungo la linea che – per Cancello – porta da Napoli a Benevento. È l'odissea vissuta dai passeggeri di un convoglio Metrocampania, gruppo Eav, partito ieri alle 17.20 da Napoli Centrale e fermatosi fino alle 21 circa.

Si è trattato di un guasto, con i tecnici Eav che non potevano risolvere il problema sul posto ma in officina. La conseguenza è stata un lunghissimo stop non solo al treno in questione, ma anche all'intera linea.

È stata necessaria un'altra motrice per spostarlo, riportandolo indietro alla stazione partenopea. I passeggeri hanno dovuto prendere il treno alle 21.45: una vera e propria odissea. “Se ci fossero state donne incinte e persone malate sarebbe potuta accadere una tragedia”, ha dichiarato Angelo Ciccone del sindacato Orsa.