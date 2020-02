Guasto sulla rete aerea, giornata difficile per i tram a Napoli

Non è una giornata fortunata per i tram a Napoli. Dopo un primo guasto avvenuto in via Vespucci dopo le 8,00, che ha portato la sospensione momentanea del servizio, nuovi problemi si sono registrati un'ora circa dopo il ripristino.

A causa di un guasto sulla rete aerea, infatti, il servizio tram Linea 1 è stato nuovamente sospeso. "I nostri tecnici sono sul posto per ripristinare quanto prima il servizio", la comunicazione di Anm. Attivato il bus sostitutivo a copertura del percorso.

Il servizio è statopoi ripristinato intorno alle ore 12,00.

Questo il percorso coperto dal tram Linea 1: Emiciclo Poggioreale - v. N. Poggioreale - Piazza Nazionale - via casanova - Piazza Principe Umberto - Piazza Garibaldi - Corso Garibaldi - via Marina - via Colombo - via Marina - corso Garibaldi - Piazza Garibaldi - Piazza Principe Umberto - via Casanova - Piazza Nazionale - via Nuova Poggioreale - Emiciclo Poggioreale.