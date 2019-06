Circumvesuviana, giornata no: "ritardi indefiniti" da Porta Nolana

Giornata no per gli utenti della Circumvesuviana. Dopo i notevoli ritardi registratisi stamattina, il vettore Eav nel pomeriggio ha nuovamente rallentato le corse.

Problemi tecnici alla linea aerea, infatti, hanno causato quelli che l'azienda ha definito “ritardi indefiniti” sui convogli partenti dalla stazione partenopea di Porta Nolana. A quanto pare è stato sempre un treno della holding regionale dei trasporti a causare il danno.

Non è stato reso noto il tempo necessario per risolvere il guasto. Tantissime le persone in banchina.