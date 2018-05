Grave guasto ad un bus dell'Eav, l'Orsa: "Trageda sfiorata"

Tragedia sfiorata, ieri, su di bus dell'Eav: sul mezzo si è verificato il cedimento di un braccetto che ha bloccato lo sterzo della vettura. Il pullman era per fortuna fermo al capolinea di Porta Nolana quando l'autista si è accorto del problema, intorno alle 9.

A denunciare l'accaduto è il sindacato Orsa Trasporti, che ha indirizzato a tal proposito una lettera aperta al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"L'Eav ha esternalizzato tutte le manutenzioni dei bus – ha spiegato il sindacato – ma, nonostante gli investimenti profusi da questa Presidenza non si vedono miglioramenti nel servizio, anzi notiamo che si verificano guasti mai visti in passato. Autobus che 'perdono le ruote' durante la marcia (Ischia e Sorrento), bus che prendono fuoco su un raccordo tra autostrada e tangenziale (come ampiamente riportato dai media), bus che non frenano e sterzi che si bloccano all’improvviso".

"Già da tempo mancano i bus e si verificano situazioni paradossali come oggi ad Ischia – ha concluso l'Orsa – l’isola è piena di turisti ma abbiamo decine di corse soppresse per assenza di mezzi efficienti in quanto guasti, con evidente mortificazione dei lavoratori e del trasporto pubblico".