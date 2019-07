Guasti Linea 1, de Magistris: "E' un sabotaggio. Licenzieremo i responsabili"

"C'è una strana coincidenza che riguarda i trasporti a Napoli: da quando abbiamo siglato l'accordo per il prolungamento serale di metro e funicolari sono aumentati i guasti tecnici e i disservizi". Luigi de Magistris non crede e al caso e sul periodo nero di Anm, in particolare della linea 1 della metropolitana ha le idee chiare: "O è un caso oppure è un sabotaggio, ma ho gli elementi per dire che non si tratta di una coincidenza. I responsabili faranno la fine di coloro che tempo fa bloccarono le funicolari e oggi sono senza lavoro perché li abbiamo cacciati da Anm. Questa città non può essere ostaggio di atti criminali, non c'è motivo di mettersi contro i cittadini e di non garantire un servizio di trasporto adeguato. L'esposto alla magistratura è in preparazione".