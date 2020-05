Coronavirus a Pozzuoli, aumentano i guariti ma Figliolia non abbassa la guardia: "Misure straordinarie nel weekend"

Buone notizie in fatto di emergenza Coronavirus da Pozzuoli. Il sindaco, Vincenzo Figliolia, ha fatto sapere ieri sera sui social: "Mi è stato comunicato dall'Asl che UNDICI nostri concittadini sono guariti definitivamente! Una bella notizia: a loro gli auguri di noi tutti per un ritorno sereno alle proprie vite".

Soltanto 24 ore prima Figliolia aveva parlato di due nuovi casi registratisi nel Comune, un numero importante se si considera la pesante flessione registrata dal contagio in regione.

Il sindaco puteolano infatti invita a non abbassare la guardia. "Rispettiamo le regole, tutti - scrive - L'emergenza c'è ancora e noi dobbiamo essere bravi a non far diffondere il virus, a non allargare la macchia dei contagi. Sto valutando delle decisioni per il prossimo weekend, legato ad un lungo ponte, quello del 2 giugno. Sono scelte che, se adottate, serviranno a tutelare tutta la nostra comunità. Andiamo avanti con responsabilità!".

Figliolia ha poi resi noti i dati sul monitoraggio del contagio a Pozzuoli, con 18 tamponi analizzati nella giornata di ieri. Al momento nel Comune ci sono 17 persone positive, 66 sono guarite definitivamente, 12 i morti.