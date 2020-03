Coronavirus, guarita l'insegnante di Trecase: "Adesso potrà riabbracciare i suoi"

“L’insegnante di Trecase, ricoverata all’Ospedale Cotugno di Napoli, è fuori pericolo. La donna è stata sottoposta, come da protocollo, a due tamponi, il cui esito è risultato negativo. A breve, dunque, potrà tornare a riabbracciare i suoi cari”. A dichiararlo è stato il sindaco Raffaele De Luca, a margine del consueto briefing operativo con la Protezione civile nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

“Come ogni giorno - spiega il primo cittadino - mi sono recato nel bene confiscato di via Antonio Sciesa che ospita il Centro operativo comunale per coordinare il lavoro dei funzionari. Ho parlato al telefono con il marito della signora, da poco uscito dall’isolamento insieme ai figli. È stato proprio lui a comunicarmi la bella notizia, avendone parlato poco prima con la moglie”.

Gli operatori della Protezione civile continuano intanto l’attività di sensibilizzazione dei cittadini, oltre che di assistenza, in collaborazione con il Gruppo Scout di Trecase.

Proseguono anche i controlli con posti di blocco e pattuglie "miste", che vedono fianco a fianco carabinieri della Stazione di Trecase, coordinati sul campo dal maresciallo maggiore Antonino Tiano, e gli agenti della polizia municipale, guidati dal capitano Gennaro Balzano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco De Luca ha anche ribadito: "I cittadini devono rimanere in casa. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti individuali per esigenze di lavoro, salute o approvvigionamento. I motivi vanno illustrati nel modello di autocertificazione che le forze dell’ordine acquisiranno. La violazione, per l’esposizione al rischio di contagio del trasgressore, comporta la segnalazione all’Asl e l’isolamento domiciliare per 14 giorni con divieto assoluto di sposamenti e di contatti sociali".