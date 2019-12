Due guardie giurate rapinate nel presidio territoriale San Gennaro: sottratte le pistole

Stanotte le guardie giurate del servizio di vigilanza privata in servizio al presidio territoriale San Gennaro hanno subito una rapina con relativa aggressione e sottrazione delle armi da fuoco. I due uomini sono poi stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco.

“Episodio molto grave che mette in evidenza l’elevato tasso di criminalità che vi è in città. Si deve ricorrere ai ripari perché Napoli deve diventare molto più sicura, soprattutto per chi svolge il proprio lavoro. Per questo va la mia massima solidarietà alle guardie giurate che stanotte sono state vigliaccamente aggredite e rapinate. Chiedo alle forze di Polizia di proseguire nelle indagini, e alla cittadinanza di collaborare ad esse. Il crimine non può vincere.” –sono le dichiarazioni del Consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli in seguito al grave episodio di stanotte.