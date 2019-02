Dottore della guardia medica aggredito dai genitori di un bambino

Un medico è stato aggredito durante il servizio di guardia medica tra il 2 ed il 3 febbraio scorso. A darne notizia è l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, segnalando la vicenda come "Aggressione n.3 del 2019" ai danni di personale medico.

Il medico era intervenuto in via San Donato, in un appartamento, per uno stato febbrile in bambino. "Mentre svolgeva il suo lavoro è stato strattonato, schiaffeggiato e preso a pugni – spiega l'associazione – Immediatamente, lo stesso, si è recato in ospedale per le cure del caso e per una Tac cranio".

È stato dimesso la mattina del 3 febbraio, e ha presentato denuncia ai carabinieri. Il padre del bambino si è difeso dichiarando ai militari che – riporta Nessuno tocchi Ippocrate – il sanitario si era "rivolto in malo modo alla mamma del bambino".