Sequestrata fabbrica del falso: mille profumi taroccati pronti per il mercato

Il Comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, in Melito di Napoli (NA), un opificio clandestino perfettamente allestito con strutture e macchinari altamente performanti, per il confezionamento di profumi recanti marchi contraffatti. La fabbrica, ubicata nel piano seminterrato di un edificio destinato all’edilizia popolare, era già stata sottoposta a sequestro nel novembre del 2016.

I respinsabili, due persone originarie della provincia napoletana, hanno rimosso i sigilli e ripreso l'attività. Sequestrate oltre 900 confezioni di profumo in procinto di essere immesse sul mercato del falso, delle più note griffes nazionali e internazionali, nonché oltre 100mila etichette dei medesimi marchi. I due soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per contraffazione e per aver rimosso i sigilli apposti all’atto del sequestro eseguito nel 2016.