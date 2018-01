Grumo Nevano in apprensione: Sadio Cherif, 20 anni, è scomparso dal giorno di Capodanno

Sono in apprensione i familiari di Sadio Cherif, 20 anni, originario della Guinea Francese ma arrivato in Italia tre anni fa con il padre e il fratelli e residente a Grumo Nevano. Il ventenne è scomparso da Napoli il giorno di Capodanno. Sadio abita con parenti e connazionali, e fa lavori saltuari, come riferisce il sito della nota trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto', che si occupa del caso. Occhi castani, capelli corti e neri, nel giorno della scomparsa Sadio indossava un giubbotto marrone e una maglia azzurra.



Lunedì primo gennaio Sadio Cherif ha salutato il fratello in piazza Garibaldi, dicendogli che avrebbe preso il pullman per tornare a Grumo Nevano. A casa tuttavia non ha fatto rientro e da quel momento nessuno lo ha più visto. Ha con sé la carta d'identità e la tessera postepay.