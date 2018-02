Auto si schianta sulla barriera e precipita dal ponte: paura a Grumo Nevano

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato la scorsa notte sul ponte tra Grumo Nevano e Frattamaggiore: poco dopo le 2, una Jaguar proveniente da Frattamaggiore è finita contro il muro di cinta precipitando sulla strada sottostante, per fortuna in quel momento deserta.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri di Grumo Nevano e i vigili lì del fuoco, nonché il sindaco di Grumo Carmine D'Aponte.

Gli occupanti della vettura sono rimasti, fortunatamente, del tutto illesi nonostante il terribile schianto.

Foto Amministrazione Grumo Nevano