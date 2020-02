Paura in strada, gru si ribalta: distrutte due auto

Soltanto tanto spavento per fortuna, ieri, in via Scafati a Santa Maria la Carità. Per cause non ancora chiarite, una gru si è ribaltata finendo nel terreno di una proprietà adiacente.

Secondo alcuni testimoni, la gru avrebbe gravemente danneggiato due auto e un balcone. Sotto choc alcuni passanti, mai comunque realmente minacciati dalla caduta.

Sul luogo dell'incidente sono rapidamente giunti polizia municipale e vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.