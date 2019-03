Ripartiranno i lavori per le griglie della Metro 6 in piazza del Plebiscito: la sentenza

Potranno riprendere i lavori di posizionamento delle griglie, per la realizzazione della nuova linea della metropolitana di Napoli, in piazza del Plebiscito. Lo ha deciso il Tar che ha nuovamente dato ragione all'Amministrazione del sindaco Luigi de Magistris. Come riportato dall'assessore ai Trasporti Mario Calabrese, che pubblica parte della sentenza, "il Tribunale amministrativo ha accolto il rcorso del Comune di Napoli, annullando il decreto del ministero dei Beni culturali che aveva cancellato l'autorizzazione del soprintendente Luciano Garella a realizzare le griglie per la linea della metropolitana 6".