E' stato vinto in una tabaccheria di via Kerbaker al Vomero un biglietto "Gratta e Vinci" di 500 mila euro. "E' stato realizzato un tris vincente del costo di 5 euro. È uscito il premio massimo di 500 mila euro. La vincitrice è sulla cinquantina ed è una cliente saltuaria, ma non fatemi dire di più, rivela a NapoliToday il titolare della tabaccheria.