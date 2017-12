Frattamaggiore, rubano le grate di ferro di una villa in costruzione

Durante un servizio di controllo del territorio i Carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno tratto in arresto due fratelli di 35 e 31 anni, entrambi del posto. I due sono stati bloccati in una villa in costruzione su via Manzoni, per entrare nella quale stavano forzando il cancello d’ingresso. Quando i Carabinieri li hanno sorpresi stavano rubando le grate di ferro per le finestre, parte delle quali, ben 9, erano già state caricate nella Citroen in loro uso.

La refurtiva, del valore stimato di duemila euro, è stata recuperata e restituita al proprietario. Gli arrestati sono in attesa del rito direttissimo.