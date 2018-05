GF 15, Favoloso fa il gesto della pistola ad Alberto

Continuano le vicissitudini nella casa del Grande Fratello per Luigi Favoloso, l'ex di Nina Moric. L'imprenditore di Torre del Greco stavolta è entrato a “contatto” con Alberto ed il risultato è stato come sempre sopra le righe. Dopo un diverbio con il “Tarzan di Viterbo” ha fatto il segno della pistola ed ha detto: «Ti aspettano fuori, non sai chi ti metti contro». Una minaccia vera e propria che ha lasciato sgomenti chi ha assistito alla scena.

Tutto è partito da una discussione partita tra i due riguardo il comportamento di Favoloso con le donne. Secondo Alberto il suo modo di comportarsi sarebbe deprecabile perché mancherebbe di rispetto alle donne. Da lì è partito il battibecco tra i due che si è concluso nel peggiore dei modi alimentando le polemiche sul comportamento del corallino all'interno della casa.