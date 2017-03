Ruba auto ma viene tradito dal Gps: arrestato 19enne

Aveva rubato un’auto ma è stato tradito dal Gps. I carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno fermato e arrestato, all’altezza del casello autostradale, un 19enne con l’accusa di furto aggravato.

Il ragazzo, di San Giuseppe Vesuviano aveva rubato poco prima a Pompei, in Via Piave, l’auto di un 76enne. Ma grazie alla segnalazione del sistema di geolocalizzazione del veicolo rubato, i militari dell’arma sono riusciti a individuare la posizione della vettura e a raggiungere il ladro. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo