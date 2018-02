Gomorra, 5mila euro al boss per la villa dei Savastano: Cattleya smentisce

La produzione di Gomorra è accusata da un uomo di aver pagato 5mila euro ad un boss per il fitto di una villa utilizzata come casa e quartier generale (nella fiction) dalla famiglia Savastano, nella prima stagione.

E' l’imputato Gennaro Aquino, nel tribunale di Torre del Greco, come scrive Il Mattino, a chiamare in causa i vertici di Cattleya, la società di produzione della serie tv. Il denaro sarebbe stato versato in una busta finita nelle mani del capoclan Francuccio ‘o Pisiello.

Il manager di Cattleya Riccardo Tozzi, raggiunto dalla notizia, ha così risposto sempre al Mattino: "Posso solo dire che è una storia infinita, nel corso della quale ripeto e ripetiamo: gli unici soldi dati per girare delle scene in una villa di Torre Annunziata sono quelli dati in chiaro all’amministratore giudiziario, il titolare della custodia del locale. Abbiamo girato centinaia di location, mai incontrato difficoltà di questo tipo. Il nostro operato è sempre stato corretto".