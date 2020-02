Vele di Scampia come Gomorra, la gaffe dell'Assessorato sui social: "Ci scusiamo"

"Ci siamo fatti prendere la mano dall’entusiasmo e chiediamo scusa a quanti possono essersi sentiti offesi dal post di stamattina. In queste ore si sta ridefinendo Scampia, dopo un lungo lavoro che continua giorno dopo giorno: lavoriamo senza sosta - anche oggi - per conseguire il risultato. “Scampia non è Gomorra”, si legge a chiare lettere sulla Vela Verde: con il suo abbattimento, scriviamo una pagina di bellezza, di lavoro, di diritti, di ascolto che riguarda Scampia, per riqualificare un territorio spesso etichettato negativamente, ma che è ben altro", è il post di scuse pubblicato dall'Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro, dopo il post discutibile che inneggiava all'imminente abbattimento delle Vele programmato per il 20 febbraio, paragonando Scampia a Gomorra.

Ecco il post delle polemiche, che è stato poi rimosso dall'Assessorato su Facebook: "Ce l'abbiamo fatta: è arrivata la pinza che morderà e abbatterà il mostro. Gomorra spicciace casa. Siamo stati più forti noi".