Polemiche tra Walter Lippa e la Radiazza: "Attori di Gomorra cattivo esempio"

Va avanti la polemica tra Walter Lippa, attore che nella serie Gomorra interpretava il personaggio di Carlucciello, e la trasmissione La Radiazza dello speaker Gianni Simioli e con la partecipazione del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Questo signore io non ho conosco, non c’ho mai avuto nulla a che fare – racconta l'attore a proposito di Borrelli – per cui non capivo perché tanto astio nei miei confronti. Poi ho fatto delle ricerche sul Web e ho visto che già in passato ha avuto da ridire su altre situazioni di altri miei colleghi. Attacca noi attori perché sa che non ci saranno ripercussioni, mentre evita di denunciare politici corrotti e malaffare”.

Borrelli, nel programma di Radio Marte, lo aveva definito un cattivo esempio per tutti quelli che seguono la sua carriera, questo soprattutto a causa di una foto – una pizza a forma di pistola, un omaggio che avevano fatto all'attore in una pizzeria – che Lippa aveva pubblicato sui social.

“Non avevo prenotato, né ho ordinato io quella pizza particolare – si è difeso l'interprete di Carlucciello – I ragazzi mi hanno riconosciuto e hanno voluto fare qualcosa a tema con Gomorra”. E alle accuse di essere un cattivo esempio ha replicato: “Non parla mai (il riferimento è ancora al consigliere regionale, ndR) delle mie attività per il sociale o di quando vado nelle scuole a fare lezione di legalità. Non ne parla perché non fa notizia. Come non fa notizia la mia partecipazione al progetto ideato da Francesco Verde, fratello di Gelsomina, che ci porta nei reparti pediatrici a regalare un sorriso ai bambini con la clown terapia”.

Questa la successiva controreplica di Borrelli e Simioli: “L'attore Lippa appare un po' megalomane nella sua risposta e anche fuori luogo. Infatti, le nostre critiche non erano rivolte alla sua attività professionale, che onestamente non conosciamo, ma esclusivamente alla fiction Gomorra e a quello che sta provocando nel tessuto culturale e sociale del nostro territorio. Ribadiamo – hanno proseguito in una nota – che la scelta quantomeno macabra di pubblicare una foto di una pizza a forma di pistola è a nostro avviso un pessimo esempio. Sulle sue insinuazioni legate alla trasmissione di Simioli, La Radiazza, e all'attività di Borrelli come consigliere regionale non rispondiamo perché non siamo soliti affrontare dibattiti di così basso livello e scarsezza di contenuti”.