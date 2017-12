De Magistris: «Dopo Gomorra aumentano le stese»

Interviene il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris nel dibattito riguardo il fenomeno “Gomorra” e la possibilità di emulazione dei giovani dei quartieri a rischio napoletani. Il primo cittadino ha parlato a Radio 1 ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro in “Un giorno da pecora”. Alla domanda dei conduttori se quello che viene riprodotto nella serie venga poi emulato in città il sindaco è stato chiaro. «L'ho riscontrato molto, ne abbiamo parlato anche nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La sera dopo il serial aumentano anche le stese nella nostra città. Noi siamo preoccupati, si sta abbassando molto la soglia di commissione dei reati da un punto di vista anagrafico, cioè i ragazzini tra i 10 e i 16 anni con coltelli e qualche volta con pistole. Questo è un fatto su cui ci si deve interrogare tutti».

Un allarme chiaro lanciato dal primo cittadino che manda un messaggio sia sulla serie in questione ma più in generale rispetto alla condizione giovanile in città. «La nuova stagione di Gomorra? Non l'ho vista ma devo essere sincero. Al di là dell'opera d'arte, su cui ognuno la può pensare come vuole, mi preoccupa molto, da sindaco, da genitore e da ex magistrato, l'emulazione che diversi ragazzi fanno nell'imitare i personaggi negativi quasi come se diventassero positivi o simpatici. Si perdono i punti di riferimento quelli veri della vita, e questo è pericoloso» ha concluso de Magistris.