Gomorra 4, Salvatore Esposito: "Al via i casting. Riprese in primavera"

Salvatore Esposito, l'attore che interpreta il personaggio del temuto boss Genny Savastano, in un messaggio Facebook risponde ai quesiti posti dai fans di Gomorra.

"Ciao ragazzi come state? Volevo ringraziarvi dell'affetto e della stima che ogni giorno mi mostrate e per questo vi faccio un regalo !!! Risponderò ad alcune delle domande che più frequenti che mi fate.

-E' vero che sono iniziati i casting per #Gomorra4?

Si è vero ma non dovete inviare a me i curriculum o chiedermi un lavoro nella serie io purtroppo sono un semplice Attore e non ho potere decisionale. Appena ho qualche news sarete i primi a saperlo. Se potessi vi farei lavorare tutti.

-E' vero che inizierete le riprese in primavera?

Si è vero ma non c'è ancora una data precisa.

- E' vero che ricevi tantissime mail di ragazzi che vogliono iscriversi a scuole di recitazione?

Assolutamente sì ed invito queste persone e le scuole di recitazione stesse a darne prova per dimostrare che quando i giovani sono sostenuti da due basi solide ossia una famiglia sana e istituzioni presenti (che dovrebbero SEMPRE tutelare, istruire e proteggere i giovani) sanno riconoscere il bene dal male aldilà di ciò che vedono in TV. Se invece anche solo una di queste basi manca (come purtroppo accade da qualche anno) allora il problema non é una serie tv e DIFFIDATE di chi vi dice il contrario.

- Ci sarà anche #Gomorra5?

Ma se ancora non è uscita la quarta.

In base ai recenti fatti di cronaca avvenuti a Napoli, Milano, Verona cosa ti senti di dire?

Assoluta vicinanza alle vittime di questi IGNOBILI atti e condanno con assoluta fermezza sia chi commette questi atti vili ma anche chi volta la testa dall'altra parte.

Hai altri progetti in uscita?

Siii !! L'8 febbraio arriva al cinema #IPrimitivi un divertentissimo film d'animazione a cui ho prestato la voce. Il 1 Marzo esce al cinema #Puoibaciarelosposo una storia d'amore moooolto divertente !! Ad Aprile in Francia esce #TAXI5 prodotto da Luc Besson e quanto prima vi dirò anche quando uscirà in Italia !! Vi ringrazio ancora e presto farò una diretta dove risponderò a mooooolte più domande!!! S. Ps : Non vi dico nulla di #Cirodimarzio.