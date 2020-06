Gommone in avaria rischia di impattare contro una nave cisterna: il salvataggio

Un gommone con quattro persone a bordo, alla deriva con motore in panne, è stato soccorso dal Battello Veloce A56 Classe Hurricane della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia. È successo ieri, quando gli uomini agli ordini del Comandante Ivan Savarese, impegnati in controlli sui litorali e lungo la costa da Torre Annunziata a Massa Lubrense, intorno alle 11.20, hanno risposto alla richiesta di aiuto dei quattro a bordo di un gommone a circa due miglia dal porto di Torre Annunziata con il motore in avaria e ormai in balia delle onde.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rischio di collisione con una nave cisterna

È stato il Battello Veloce A56 classe Hurricane in pattugliamento nella zona a raggiungere l'imbarcazione che nel frattempo, a causa delle condizioni meteo marine particolarmente avverse e delle fortissime raffiche di vento, si stava pericolosamente avvicinando alla Nave Bulk Carrier 'Lady Doris' ormeggiata alla fonda del porto di Torre Annunziata, rischiando una collisione con la nave cisterna. La famiglia era partita in mattinata dal porto di Torre del Greco per passare una giornata in mare quando, all'improvviso, il motore si è fermato, facendo rimanere l'imbarcazione in balia delle onde, senza alcun controllo e manovra. Gli occupanti, nonostante lo spavento, sono riusciti ad avvisare la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia del loro stato di pericolo tramite il Numero Blu 1530. Soccorsi e accompagnati al porto di Torre Annunziata dove la barca è stata ormeggiata in sicurezza, sono tutti in buone condizioni di salute.