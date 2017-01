Addio a Giuseppe: "Un brutto male lo ha portato via"

L’ennesima vittima della Terra dei Fuochi. Giuseppe Zeno, trentenne di Pinetamare, è morto dopo aver lottato a lungo contro un male che lo ha strappato alla sua famiglia, alla fidanzata e agli amici.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sulla sua bacheca Facebook. “La morte di qualcuno a noi caro, che sia giovane o anziano, è sempre un dolore troppo grande. Quando è improvvisa, poi, ti lascia un vuoto incolmabile.. ti crolla il mondo addosso e te la prendi con tutti", scrive Anna. "Che strana notte, il pensiero era sempre su di te e tra le lacrime pensavo alla tua voce alla tua risata e ancora che mi dico non può essere vero", fa sapere Francesca. Memtre Luigi ricorda: "So che ci siamo detto tutto in questo periodo, io la mantengo la promessa ma tu non ti dimenticare quello che ti ho detto ieri sera".