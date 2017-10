Ventiduenne scomparso ad Arzano: "L'abbiamo ritrovato"

C'era apprensione, ad Arzano, per un 22enne del posto che non dava notizie di sé da stamattina. Il ragazzo, Giuseppe Villano, era uscito di casa alle 9.30. Dopo i numerosissimi appelli sui social, innanzitutto dei parenti, la buona notizia: è stato ritrovato.

L'apprensione per le sorti del ragazzo erano nate soprattutto da un messaggio che pareva avesse lasciato prima di scomparire, nel quale faceva riferimento ad un non meglio precisato “disagio di cui è vittima”.

Gli appelli avevano fatto il giro dei social network. Un familiare aveva diffuso questo messaggio: "Giuseppe Villano è uscito stamattina alle 9.30 e non è più tornato. Aiutatemi a cercarlo, se qualcuno lo vedesse mi chiami". Così anche la cugina del giovane: “Vi prego condividete! Aiutatemi a cercare mio cugino! Se avete notizie contattatemi, è urgente”.

Giuseppe è stato ritrovato intorno alle 16 di oggi a Casandrino, era in strada.