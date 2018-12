Lutto nell'Arma dei carabinieri: morto il maresciallo Giuseppe Marchese

Due comunità in lutto per la morte del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Marchese. Nei giorni scorsi era stato colpito da un’ischemia cerebrale e trasportato in ospedale dove ancora era ricoverato quando è morto. Il militare dell'Arma aveva 58 anni e per 10 anni era stato comandante di stazione a Terzigno, dove risiedeva.

Dopo avere lasciato Terzigno, Marchese operava nella sezione rilievi della Scientifica di Torre Annunziata. Era apprezzato per la sua professionalità e la sua umanità. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto le sue comunità dove aveva prestato servizio nel corso degli ultimi anni