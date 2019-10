La tragica morte di Giuseppe, il ricordo sui social: "Se ne va un musicista come pochi"

Tristezza e sgomento per la morte di Giuseppe Graniero, il 32enne irpino deceduto in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in via Diocleziano a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta.

Giuseppe, studente di Ingegneria Meccanica alla Federico II di Napoli, era un musicista molto conosciuto ed apprezzato nella sua provincia, come testimoniano i tanti messaggi di ricordo pubblicati sui social.

Il giovane era, peraltro, tra i fondatori della banda musicale di Vallata. "Il Sindaco, l’Amministrazione e la comunità di Vallata esprimono profondo e commosso cordoglio per la prematura ed improvvisa scomparsa del Maestro Giuseppe Graniero, uno dei fondamentali fondatori del Complesso Bandistico Città di Vallata", il messaggio di cordoglio del comune avellinese.

"Stanotte, a causa di un terribile incidente stradale, è venuto a mancare prematuramente un componente della fanfara Giuseppe Graniero. Un amico e un musicista come pochi! R.i.p. Peppe", il messaggio della Fanfara A.N.B. "Di Biccari Pietro" Orsaria di Puglia.

Tantissime le persone che hanno voluto ricordare in qualche modo Giuseppe e stringersi attorno alla sua famiglia anche sul gruppo Facebook "Sei di Lacedonia se...".