Scomparso dal 24 agosto, trovato il cadavere del 76enne di Torre Annunziata

Era scomparso da Torre Annunziata, dove abitava, lo scorso 24 agosto. Da allora si erano perse le tracce di Giuseppe Germano, 76enne cardiopatico e affetto dal morbo di Alzheimer. Oggi, purtroppo, la notizia del ritrovamento del suo cadavere: l'anziano sarebbe morto per cause naturali, il corpo è stato ritrovato sotto un albero in via Casa Cirillo, tra Torre Annunziata e Trecase. A scoprire il cadavere i militari dell'Esercito, impegnati da tempo nelle ricerche: Giuseppe Germano aveva il documento di riconoscimento nella tasca dei pantaloni.

L'uomo, che gestiva un piccolo appezzamento di terra, si era allontanato di casa il 24 agosto ed immediatamente erano partite le ricerche. Soffrendo di Alzheimer, i familiari temevano per la sua salute e avevano diffuso molti appelli anche sui social dopo aver presentato la denuncia ai carabinieri. Il corpo dell'uomo è stato trasferito presso l'obitorio di Castellammare.