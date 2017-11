Scomparsa Giuseppe Di Meglio, nuovo appello del fratello a "Chi l'ha Visto?"

Ancora nessuna traccia di Giuseppe Di Meglio, il 43enne scomparso il 18 giugno del 2015 da Piano di Sorrento.

Il fratello ha lanciato un nuovo appello alla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?".

"Abbiamo fatto il prelievo del Dna per scongiurare l'ipotesi peggiore, ma non c'è banca dati genetica dei cadaveri non identificati", spiega il fratello di Giuseppe Di Meglio.