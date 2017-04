Psicologo scomparso da 2 anni, via ai test sul Dna dei corpi non identificati

Campioni del suo Dna, dopo un decreto del pm del Tribunale di Torre Annunziata, sono stati prelevati dai suoi familiari e depositati dai carabinieri. Giuseppe Di Meglio, psicologo scomparso a Meta di Sorrento nel giugno del 2015, continua a non dare notizie di sé. Il materiale genetico adesso verrà comparato con quello dei cadaveri non identificati negli obitori italiani.

Sono 1868 i cadaveri compresi nella banca dati nazionale, istituita nel giugno del 2016. Si tratta di corpi ritrovati soltanto dopo l'istituzione del database, particolare che lascia perplessi i familiari. In particolare per Andrea, fratello di Giuseppe, restano i dubbi. Il Dna verrà comparato con una parte di corpi ritrovati, ma soltanto un anno dopo la scomparsa del fratello. In Campania, peraltrom i cadaveri non identificati sono soltanto 76.



Resta l'appello per chi dovesse avvistare Giuseppe Di Meglio. Il numero da chiamare è il 3494319549.