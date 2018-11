Lutto nel mondo della medicina e della politica: addio a Giuseppe Del Barone

Grave lutto nel mondo della medicina e della politica. E' morto infatti a Napoli, all'età di 92 anni, il Presidente emerito del Sindacato Medici Italiani Giuseppe Del Barone.

L'ex parlamentare del Polo per le Libertà dal 1996 al 2001 è deceduto all'ospedale Cardarelli in seguito ad una grave insufficienza respiratoria, come informa in una nota la Segreteria Aziendale Smi Asl Napoli 1 centro.

Del Barone è stato anche Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dal 2000 al 2006 e Presidente dell'Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri).

Molto conosciuto in città ed in particolare nel quartiere Vomero, dove viveva da anni, figura di spicco a Napoli della Democrazia Cristiana negli anni '80 ed ex assessore comunale all'Annona, Del Barone è stato per molto tempo anche protagonista della trasmissione tv "Medicina Domani", in onda su Televomero.

“Ancora oggi come Presidente Emerito Nazionale dell Smi era sempre attento alle problematiche della categoria, sempre vicino ai giovani medici ed ai precari. Ha lavorato per tantissimi anni nella Asl Napoli 1 centro contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo della medicina generale territoriale. La sua memoria ed i suoi insegnamenti saranno la guida per tutti noi e per le successive generazioni di medici”, ricorda in una nota la Segreteria Aziendale Smi Asl Napoli 1 centro.