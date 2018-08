Malore in spiaggia, muore Giuseppe De Vivo. Ottaviano in lutto

Un 47enne di Ottaviano, Giuseppe De Vivo, è morto ieri mentre faceva il bagno a Capaccio-Paestum (Salerno). L'uomo era in compagnia di moglie e figli quando, probabilmente clto da malore, si è accasciato. A nulla, purtroppo, sono serviti i soccorsi prestati prima da bagnanti e poi dai 118. L'uomo era molto noto a Ottaviano per il suo impegno sociale con la "contrada San Michele e piazza Annunziata". La notizia è riportata da il Fatto Vesuviano.

L'associazione lo ricorda così: "Abbiamo perso un caro amico, un fratello. Giuseppe De Vivo era un pilastro fondamentale della nostra Associazione e Contrada. Non potevamo fare a meno della sua presenza. Non potremo fare a meno dei suoi sorrisi e della sua bontà. [...] Siamo increduli, addolorati, affranti. [...] Ci rimane la fortuna e l'onore di averti conosciuto e frequentato. Riposa in Pace fratello". Si esprime anche il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che scrive: "La comunità ottavianese si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Giuseppe De Vivo, morto improvvisamente mentre era in vacanza a Capaccio Paestum. Una tragedia improvvisa, un lutto terribile che ha sconvolto tutti noi. Condoglianze sentite da parte mia e di tutta Ottaviano".