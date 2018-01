Giuseppe Alviti con identità meridionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Elezioni 2018 il vero colpo l ha fatto l emergente movimento politico Identità Meridionale che ha ufficializzato l'incarico di responsabile nazionale alla comunicazione e portavoce ufficiale il noto sindacalista Giuseppe Alviti che in passato molto recente ha ricoperto lo stesso incarico presso il Movimento Sociale. Il Presidente nazionale Dott Antonio Parente si dice entusiasta delle adesioni sino ad ora ricevute e preannuncia attraverso il leader alla comunicazione le prossime iniziative tra cui spicca quella del 16 Gennaio 2018 a partire dalle ore 10 nei pressi dell' Ospedale Loreto mare a tutela non solo degli ammalati ma dei medici,infermieri e operatori del noto nosocomio che spesse ,troppe volte vengono additati come esempio della malasanità a Napoli. Identità Meridionale a suon di risultati è convinta dell' incontrario per tale ragione il giorno 16/01 presidiera' con propri gazebo e militanti l area adiacente al nosocomio per portare propria solidarietà e propria vicinanza