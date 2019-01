Precipita dal ponte della nave da crociera: morto 38enne marittimo bacolese

Precipitato dal ponte 10 della nave da crociera 'Oceana-Riviera' nel porto di Miami, in Florida, negli Stati Uniti. E' morto così Giuliano De Cicco, 38enne marittimo bacolese. Domattina i genitori raggiungeranno l'America del Nord, dove si trova la salma del giovane. Giuliano De Cicco era uno sportivo, appassionato di vela, arrampicata e canoa. "Adesso puoi volare libero, adesso sei in tutto quello spazio infinito. Angelo mio, fratello mio, ora conoscerai il sacro che cercavi in questo mondo maledetto e infame. Un giorno voleremo insieme. Aspettami, cuore mio, frammentato e distrutto senza più te", scrive la sorella sui social networks. La morte dell'uomo, stando alle prime informazioni, è un giallo da risolvere a cui stanno lavorando le autorità nordamericane.