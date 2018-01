Colpo in una tabaccheria di Giugliano, in azione la banda della 'spaccata'

Colpo notturno ai danni di una tabaccheria in via Verdi a Giugliano. Una banda di rapinatori ha rubato una Ford Fiesta utilizzandola come testa d'ariete contro le porte di una tabaccheria. La banda della spaccata è riusciata a divellere la porta ed è entrata in azione rubando, come riportato da alcune fonti, gratta e vinci e monete. Il proprietario dell'attività commerciale, per puro caso, è riuscito ad accorgersi della banda: ha tentato di speronare la loro auto mentre i malviventi fuggivano, non riuscendo comunque a frenarli.



Ancora ignoto l'ammontare del bottino.